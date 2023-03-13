Юрай Санитра: Не будем приглашать Пидручного на этап в Осло

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, что Дмитрий Подручный не поможет сборной на этапе в Осло.

“У Дмитрия 2-4 дня были очень серьезные симптомы: температура, горло болело.

Сегодня звонил ему - сказал, что уже лучше, может уже выходить на тренировку, но уже приняли решение, что в этой ситуации, когда позиция известна в Кубке наций, не будем его приглашать на этап в Осло.

Он поедет в Буковель, где будет готовиться к чемпионату Украины", – сказал Санитра.