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Юрай Санитра: Не будем приглашать Пидручного на этап в Осло

Биатлон
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Биатлонист восстанавливается после болезни

Юрай Санитра: Не будем приглашать Пидручного на этап в Осло

xsport.ua

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Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, что Дмитрий Подручный не поможет сборной на этапе в Осло.

“У Дмитрия 2-4 дня были очень серьезные симптомы: температура, горло болело.

Сегодня звонил ему - сказал, что уже лучше, может уже выходить на тренировку, но уже приняли решение, что в этой ситуации, когда позиция известна в Кубке наций, не будем его приглашать на этап в Осло.

Он поедет в Буковель, где будет готовиться к чемпионату Украины", – сказал Санитра.

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В статье: Юрай Санитра
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Источник:
Суспільне Спорт

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