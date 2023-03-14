13-кратная чемпионка мира по биатлону объявила о завершении карьеры

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира по биатлону, норвежка Марте Рёйселанд завершает карьеру, пишет NRK.

Сообщается, что на этой неделе биатлонистка выступит на этапе Кубка мира в Хольменколлене, который станет для неё последним.

32-летняя Марте Рёйселанд пропустила значительную часть текущего сезона из-за проблем со здоровьем.