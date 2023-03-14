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13-кратная чемпионка мира по биатлону объявила о завершении карьеры
Норвежская спортсменка испытывает проблемы со здоровьем
Трёхкратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира по биатлону, норвежка Марте Рёйселанд завершает карьеру, пишет NRK.
Сообщается, что на этой неделе биатлонистка выступит на этапе Кубка мира в Хольменколлене, который станет для неё последним.
32-летняя Марте Рёйселанд пропустила значительную часть текущего сезона из-за проблем со здоровьем.
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