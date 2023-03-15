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10-кратная чемпионка мира по биатлону объявила о завершении карьеры

Биатлон
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Об этом она написала в своих соцсетях

10-кратная чемпионка мира по биатлону объявила о завершении карьеры

Новина українською

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, десятикратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Тириль Экхофф объявила о завершении профессиональной карьеры.

"Я пришла в биатлон, потому что им занимались мои старшие брат и сестра, а я не хотела быть хуже. Эта цель завела меня дальше, чем я могла мечтать. Я многое пережила и чувствую, что мне невероятно повезло: почти 15 лет я проживала жизнь мечты в биатлоне.

В 2016 году мне довелось выиграть чемпионат мира дома. Этот день я не забуду никогда, он навсегда останется самым лучшим воспоминанием о моей спортивной карьере. Спасибо всем, кто поддерживал и болел за меня все эти годы.

В марте прошлого года я выиграла две гонки в Хольменколлене. Тогда я не знала, что они будут последними — планировала двигаться дальше. Думаю, это к лучшему — я закончила карьеру с двумя домашними победами перед фантастической публикой, друзьями и семьёй.

Немного грустно завершать, но при этом я чувствую, что это правильное решение. Горжусь своими достижениями и всегда буду вспоминать годы биатлона с улыбкой", — написала норвежка в своих социальных сетях.

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В статье: Тирил Экхофф
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