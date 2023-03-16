Юрай Санитра: Нам сегодня не хватало и физических, и психологических сил

Мужская сборная Украины по биатлону провела последнюю спринтерскую гонку в рамках Кубка мира.

По результатам спринта был окончательно сформирован зачет Кубка Наций среди мужчин. Старший тренер команды Юрай Санитра назвал этот результат лучшим для мужской сборной Украины в этом сезоне.

"Не хватало нам сегодня и физических, и психологических сил. Особенно это сказалось на Антоне Дудченко, который в этой гонке не очень хорошо чувствовал себя перед стартом. Сказал бы, что позитивом было то, что Артем Прима первую часть спринта провел на очень хорошем уровне. Жалко, после двух штрафных кругов, не хватило его до финиша. Артем на мой взгляд был лучшим из украинцев.Думаю, что и болельщики, и все понимают, что сезон был длинный: много проблем, которые нужно было решать... Все немного головой дома.И готовы отдохнуть, или же приготовиться к оставшимся стартам".

"Уже после двух предыдущих этапов Кубка мира немного спало большое напряжение, мы не ставили на этот старт специальных целей. Все выехали на трассу, чтобы бороться за лучший результат. Но, как я уже сказал, не хватает уже того, что ребята показали в Эстерсунде, думаю, что и там потратили много сил, поэтому радует то, что мы удержали свою позицию в Кубке Наций. Девятое место – после тех проблем, которые были в сезоне – это максимум для нашей мужской команды".