  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Юрай Санитра: Нам сегодня не хватало и физических, и психологических сил
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юрай Санитра: Нам сегодня не хватало и физических, и психологических сил

Биатлон
(1 голосов)

Тренер подвел итоги гонки

Юрай Санитра: Нам сегодня не хватало и физических, и психологических сил

xsport.ua

Новина українською

Мужская сборная Украины по биатлону провела последнюю спринтерскую гонку в рамках Кубка мира.

По результатам спринта был окончательно сформирован зачет Кубка Наций среди мужчин. Старший тренер команды Юрай Санитра назвал этот результат лучшим для мужской сборной Украины в этом сезоне.

"Не хватало нам сегодня и физических, и психологических сил. Особенно это сказалось на Антоне Дудченко, который в этой гонке не очень хорошо чувствовал себя перед стартом. Сказал бы, что позитивом было то, что Артем Прима первую часть спринта провел на очень хорошем уровне. Жалко, после двух штрафных кругов, не хватило его до финиша. Артем на мой взгляд был лучшим из украинцев.Думаю, что и болельщики, и все понимают, что сезон был длинный: много проблем, которые нужно было решать... Все немного головой дома.И готовы отдохнуть, или же приготовиться к оставшимся стартам".

"Уже после двух предыдущих этапов Кубка мира немного спало большое напряжение, мы не ставили на этот старт специальных целей. Все выехали на трассу, чтобы бороться за лучший результат. Но, как я уже сказал, не хватает уже того, что ребята показали в Эстерсунде, думаю, что и там потратили много сил, поэтому радует то, что мы удержали свою позицию в Кубке Наций. Девятое место – после тех проблем, которые были в сезоне – это максимум для нашей мужской команды".

По теме
yellow-arrow
Украинцы не попали в топ-40 мужского спринта в Холмелколлене
yellow-arrow
10-кратная чемпионка мира по биатлону объявила о завершении карьеры
yellow-arrow
13-кратная чемпионка мира по биатлону объявила о завершении карьеры
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрай Санитра
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Суспільне Спорт

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде