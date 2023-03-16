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Мужская сборная Украины по биатлону сохранила квоту на предстоящий сезон Кубка мира
Отличные новости для нашей команды
Фото: Obozrevatel
Мужская сборная Украины в следующем сезоне Кубка мира по биатлону снова сможет рассчитывать на пять спортсменов.
В Кубке наций наша команда занимает 9-е место..
Максимально возможная квота в шесть спортсменов дает попадание в топ-5 общего зачета Кубка наций.
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Источник:Sport.ua
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