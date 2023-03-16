Мужская сборная Украины по биатлону сохранила квоту на предстоящий сезон Кубка мира

Мужская сборная Украины в следующем сезоне Кубка мира по биатлону снова сможет рассчитывать на пять спортсменов.

В Кубке наций наша команда занимает 9-е место..

Максимально возможная квота в шесть спортсменов дает попадание в топ-5 общего зачета Кубка наций.