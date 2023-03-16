  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Мужская сборная Украины по биатлону сохранила квоту на предстоящий сезон Кубка мира
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мужская сборная Украины по биатлону сохранила квоту на предстоящий сезон Кубка мира

Биатлон
(1 голосов)

Отличные новости для нашей команды

Мужская сборная Украины по биатлону сохранила квоту на предстоящий сезон Кубка мира

Фото: Obozrevatel

Новина українською

Мужская сборная Украины в следующем сезоне Кубка мира по биатлону снова сможет рассчитывать на пять спортсменов.

В Кубке наций наша команда занимает 9-е место..

Максимально возможная квота в шесть спортсменов дает попадание в топ-5 общего зачета Кубка наций.

По теме
yellow-arrow
Юрай Санитра: Нам сегодня не хватало и физических, и психологических сил
yellow-arrow
Украинцы не попали в топ-40 мужского спринта в Холмелколлене
yellow-arrow
10-кратная чемпионка мира по биатлону объявила о завершении карьеры
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по биатлону
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде