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Женский спринт в Холменколлене перенесли на завтра
Изменения в графике последнего этапа Кубка мира
Фото: Biathlon.com.ua / Dmytro Yevenko
В Холменколлене сегодня должен был пройти женский спринт в рамках последнего этапа Кубка мира. Однако, гонку перенесли на завтра.
Причина – густой туман на стадионе, который не позволяет работать на огневом рубеже. Из-за этого гонка перенесена на завтра, а новый график других стартов будет обнародован впоследствии после решения организаторов.
Напомним, что в спринте будут стартовать Елена Билосюк, Юлия Джима, Дарья Блашко, Любовь Кипяченкова и Анастасия Меркушина. Надеемся, что завтра погода не помешает нам насладиться биатлоном.
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