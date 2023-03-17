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Женский спринт в Холменколлене перенесли на завтра

Биатлон
(1 голосов)

Изменения в графике последнего этапа Кубка мира

Женский спринт в Холменколлене перенесли на завтра

Фото: Biathlon.com.ua / Dmytro Yevenko

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В Холменколлене сегодня должен был пройти женский спринт в рамках последнего этапа Кубка мира. Однако, гонку перенесли на завтра.

Причина – густой туман на стадионе, который не позволяет работать на огневом рубеже. Из-за этого гонка перенесена на завтра, а новый график других стартов будет обнародован впоследствии после решения организаторов.

Напомним, что в спринте будут стартовать Елена Билосюк, Юлия Джима, Дарья Блашко, Любовь Кипяченкова и Анастасия Меркушина. Надеемся, что завтра погода не помешает нам насладиться биатлоном.

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В статье: Анастасия Меркушина Юлия Джима Дарья Блашко Елена Билосюк Любовь Кипяченкова
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