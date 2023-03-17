Женский спринт в Холменколлене перенесли на завтра

В Холменколлене сегодня должен был пройти женский спринт в рамках последнего этапа Кубка мира. Однако, гонку перенесли на завтра.

Причина – густой туман на стадионе, который не позволяет работать на огневом рубеже. Из-за этого гонка перенесена на завтра, а новый график других стартов будет обнародован впоследствии после решения организаторов.

Напомним, что в спринте будут стартовать Елена Билосюк, Юлия Джима, Дарья Блашко, Любовь Кипяченкова и Анастасия Меркушина. Надеемся, что завтра погода не помешает нам насладиться биатлоном.