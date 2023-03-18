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Йоханес Бё побеждает в гонке преследования в Холменколлене, украинцы – вне ТОП 30

Биатлон
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Неутешительные результаты наших

Йоханес Бё побеждает в гонке преследования в Холменколлене, украинцы – вне ТОП 30

biathlonworld.com

UA-Футбол
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Сегодня, 18 марта, в норвежском Холменколлене в рамках 9 этапа Кубка мира по биатлону сезон 2022/2023 состоялась гонка преследования у мужчин.

Победу в забеге на 12,5 километров одержал лидер Общего зачета Йоханес Бё, серебро досталось представителю Франции Кентену Фийону-Майе, а ТОП-3 замкнул норвежец Стурла Лагргейд.

Что касается украинцев, то все три представителя нашей команды финишировали за пределами ТОП-30.

Холменколен. Кубок мира

9 этап

Гонка преследования

Мужчины

1. Йоханес Бё (0+0+1+0)

2. Кентен Фийон-Майе (0+0+0+0) (+32,7)

3. Стурла Лагрейд (0+0+0+1) (+49,1)

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37. Артем Прима (1+1+1+0) (+3.49,9)

39. Антон Дудченко (0+0+0+0) (+4.13,8)

53. Богдан Цымбал (1+1+2+1) (+5.42,4)

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В статье: Йоханнес Бе Кубок мира по биатлону
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