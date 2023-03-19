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Прима: Когда выехал на три последних этапа Кубка мира, знал, что не смогу показать суперрезультатов
Спасибо за борьбу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский биатлонист Артем Прима подвел итоги сезона и рассказал, почему не удалось показать хорошие результаты на последних этапах Кубка мира. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"Я уже говорил, что, когда мы приехали домой после чемпионата мира и после этого, когда выехал на три последних Кубка мира, знал, что не смогу показать суперрезультатов. Для этого есть причина.
После коронавируса вроде бы хорошо подошел к чемпионатам Европы и мира, но что-то на стартах было не то. А уже дома прошел обследование в больнице, и выяснилось, что выяснилось.
В результате я знал, что не смогу выступить на максимум, сразу сообщил об этом и Юраю Санитре, и врачу нашей сборной. Но приняли решение, что я нужен команде в эстафетной гонке и должен постараться добегать. Выступил так, как это возможно.
Я не ищу оправданий, просто хочу внести понимание, чтобы болельщики знали. Есть проблема, с которой пришлось заканчивать сезон" – сказал он.
Напомним, что сегодня, 19 марта в норвежском Холменколлене состоятся две последние гонки сезона – масс старты.
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