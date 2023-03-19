  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Прима: Когда выехал на три последних этапа Кубка мира, знал, что не смогу показать суперрезультатов
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прима: Когда выехал на три последних этапа Кубка мира, знал, что не смогу показать суперрезультатов

Биатлон
(1 голосов)

Спасибо за борьбу

Прима: Когда выехал на три последних этапа Кубка мира, знал, что не смогу показать суперрезультатов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Артем Прима подвел итоги сезона и рассказал, почему не удалось показать хорошие результаты на последних этапах Кубка мира. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Я уже говорил, что, когда мы приехали домой после чемпионата мира и после этого, когда выехал на три последних Кубка мира, знал, что не смогу показать суперрезультатов. Для этого есть причина.

После коронавируса вроде бы хорошо подошел к чемпионатам Европы и мира, но что-то на стартах было не то. А уже дома прошел обследование в больнице, и выяснилось, что выяснилось.

В результате я знал, что не смогу выступить на максимум, сразу сообщил об этом и Юраю Санитре, и врачу нашей сборной. Но приняли решение, что я нужен команде в эстафетной гонке и должен постараться добегать. Выступил так, как это возможно.

Я не ищу оправданий, просто хочу внести понимание, чтобы болельщики знали. Есть проблема, с которой пришлось заканчивать сезон" – сказал он.

Напомним, что сегодня, 19 марта в норвежском Холменколлене состоятся две последние гонки сезона – масс старты.

По теме
yellow-arrow
Йоханес Бё выиграл последнюю гонку сезона 2022/2023
yellow-arrow
"Малый хрустальный глобус" в зачёте гонок преследования достался Бе
yellow-arrow
Симон досрочно выиграла общий зачет Кубка мира по биатлону
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Прима
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде