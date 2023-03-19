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Йоханес Бё выиграл последнюю гонку сезона 2022/2023

Биатлон
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Невероятный норвежец

Йоханес Бё выиграл последнюю гонку сезона 2022/2023

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UA-Футбол
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Сегодня, 19 марта, в норвежском Холменколлене в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023 состоялась гонка с массовым стартом у мужчин.

Победу в забеге на 15 километров одержал норвежец, лидер Общего зачета Йоханес Бё, серебро неожиданно досталось швейцарцу Николасу Хартвегену, а ТОП-3 замкнул еще один представитель Норвегии Ветле Шостад-Кристиансен.

Украинцы участия в гонке не принимали.

Сегодняшний триумф стал 19-м для Йоханнеса в сезоне. Он стал абсолютным рекордсменом в истории этого вида спорта по количеству побед в одном сезоне.

Для мужчин сезона 2022/2023 завершен.

Холменколен. Кубок мира

Масс старт

Мужчины

1. Йоханес Бё (1+0+0+1)

2. Николас Хартвеген (0+0+0+0) (+26,2)

3. Ветле Шостад-Кристиансен (0+0+0+0) (+35,2)

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В статье: Йоханнес Бе Кубок мира по биатлону
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