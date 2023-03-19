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Йоханес Бё выиграл последнюю гонку сезона 2022/2023
Невероятный норвежец
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Сегодня, 19 марта, в норвежском Холменколлене в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону сезона 2022/2023 состоялась гонка с массовым стартом у мужчин.
Победу в забеге на 15 километров одержал норвежец, лидер Общего зачета Йоханес Бё, серебро неожиданно досталось швейцарцу Николасу Хартвегену, а ТОП-3 замкнул еще один представитель Норвегии Ветле Шостад-Кристиансен.
Украинцы участия в гонке не принимали.
Сегодняшний триумф стал 19-м для Йоханнеса в сезоне. Он стал абсолютным рекордсменом в истории этого вида спорта по количеству побед в одном сезоне.
Для мужчин сезона 2022/2023 завершен.
Холменколен. Кубок мира
Масс старт
Мужчины
1. Йоханес Бё (1+0+0+1)
2. Николас Хартвеген (0+0+0+0) (+26,2)
3. Ветле Шостад-Кристиансен (0+0+0+0) (+35,2)
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