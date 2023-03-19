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Биатлон. Ханна Эберг выиграла женский масс-старт в Холменколлене, Олсбю-Ройзеланд и Шевалье-Буше - с медалями

Биатлон
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Украинки в гонке не участвовали

Биатлон. Ханна Эберг выиграла женский масс-старт в Холменколлене, Олсбю-Ройзеланд и Шевалье-Буше - с медалями

UA-Футбол
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В норвежском Холменколлене биатлонный сезон-2022/23 завершился женским масс-стартом в рамках девятого этапа Кубка мира. Победительницей данной гонки стала шведская биатлонистка Ханна Эберг.

Норвежка Марте Олсбю-Ройселанд заняла второе место, француженка Анаис Шевалье-Буше — третьей. Напомним, для Марте и Анаис гонка стала последней в карьере - обе завершили профессиональные выступления.

Украинские биатлонистки не приняли участия в последней гонке сезона, поскольку не выполнили условия квалификации.

Украинские биатлонистки не приняли участия в последней гонке сезона, поскольку не выполнили условия квалификации.

Кубок мира по биатлону. Холменколлен (Норвегия). Масс-старт. Женщины:

1. Ханна Эберг (Швеция, 0+0+1+0) — 36:33,5
2. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегия, 0+1+0+0) +22,6
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция, 1+1+0+1) +43,7

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В статье: Ханна Эберг Анаис Шевалье Марте Олсбю-Ройзеланд
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