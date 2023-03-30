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Вице-президент Международного союза биатлонистов раскритиковал Томаса Баха

Биатлон
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Ирж Хамза заявил, чо Бах ужасно раскритиковал его

Вице-президент Международного союза биатлонистов раскритиковал Томаса Баха

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Хамза рассказал, что думает о президенте Международного олимпийского комитета Томасе Бахе, который призывал допустить к участию в соревнованиях представителей России.

"Все действия, предпринятые МОК в последнее время, лишь укрепляют меня в убеждении, что сейчас это скорее политический, чем спортивный орган. Бах ужасно разочаровал меня своими мыслями в стиле "чтобы никому не было досадно". Нынешнее решение рекомендовать возвращение россиян, пожалуй, в его глазах меньшая из двух бед: против этого решения выступают только 50 стран Европы и Северной Америки, а также Япония, Корея и Австралия, но остаются 150 стран из других континентов, которым все равно, россияне будут участвовать в соревнованиях или нет. делает Европу меньшинством в споре.

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МОК должен занять радикальную позицию по отношению к России или ему придется смириться с тем, что некоторые страны решат бойкотировать Олимпиаду. Это вернет нас в 1980-е", - заявил Хамза.

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В статье: Томас Бах
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Источник:
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