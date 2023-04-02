Президент Федерации биатлона Украины рассказал об изменениях в тренерском штабе

Президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько рассказал об изменениях в тренерском штабе национальных мужской и женской команд на предстоящий сезон. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Да, изменения у нас будут. Если мы говорим о мужской сборной, то Юрай Санитра продолжит работу. Мы ему доверяем в той методике, которую он проводит. Многие молодые спортсмены явно выросли – это важно.

Что касается женской команды, то у нас будет новый тренерский штаб. Но по фамилиям мы объявим после заседания тренерского совета и президиума Федерации биатлона Украины, который должен эти решения утвердить.

Некорректно будет объявлять до этого, но в женской команде планируется по составу омоложения и по тренерам будут изменения.

Это будут отечественные специалисты. Президиум ФБУ должен пройти в первой половине апреля" – сказал он.

Напомним, что по итогам сезона 2022/2023 украинская команда не завоевала ни одной награды на этапах Кубка мира и чемпионате мира. Это самый плохой результат в истории нашего биатлона.