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Симон Фуркад возглавил сборную Франции по биатлону

Биатлон
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На бывшего спортсмена возлагают большие надежды

Симон Фуркад возглавил сборную Франции по биатлону

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Названы имена новых тренеров мужской сборной Франции по биатлону.

Стефан Бутье сообщил, что новыми наставниками команды будет Симон Фуркад и олимпийский чемпион по стрельбе Жан-Пьер Ама.

"У Симона хороший тренерский опыт. Он привнесет свои знания о дисциплине и свежесть. Спортсмены дали понять, что хотят работать с ним. Эрик Перро и Оскар Ломбардо хорошо знают его, так как уже тренировались под его руководством в юниорской команде, с некоторым успехом. Я думаю, сейчас самое подходящее время", – сказал Бутье.

Прежние тренеры французских биатлонистов Венсан Виттоз и Патрик Фавр покинули команду из-за разногласий со спортсменами.

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В статье: Симон Фуркад
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