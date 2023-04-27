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Симон Фуркад возглавил сборную Франции по биатлону
На бывшего спортсмена возлагают большие надежды
Названы имена новых тренеров мужской сборной Франции по биатлону.
Стефан Бутье сообщил, что новыми наставниками команды будет Симон Фуркад и олимпийский чемпион по стрельбе Жан-Пьер Ама.
"У Симона хороший тренерский опыт. Он привнесет свои знания о дисциплине и свежесть. Спортсмены дали понять, что хотят работать с ним. Эрик Перро и Оскар Ломбардо хорошо знают его, так как уже тренировались под его руководством в юниорской команде, с некоторым успехом. Я думаю, сейчас самое подходящее время", – сказал Бутье.
Прежние тренеры французских биатлонистов Венсан Виттоз и Патрик Фавр покинули команду из-за разногласий со спортсменами.
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