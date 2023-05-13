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Украинка Меркушина – вторая среди лучших юных атлетов Европы

Биатлон
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Молодчина вперед к победам

Украинка Меркушина – вторая среди лучших юных атлетов Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская биатлонистка Александра Меркушина заняла вторую позицию в рейтинге лучших юных атлетов Европы по зимним видам спорта.

Премия Петра Нуровского 2023 получила свою победительницу, ею стала представительница Словакии Неля Лопушанова, которая является обладательницей титула лучшей хоккеистки ЕЮОФ-2023 и MVP чемпионата мира U-18.

Напомним, что Меркушина в сезоне 2022/2023 выиграла спринт и взяла бронзу на Европейском юношеском олимпийском фестивале.

Результаты матчей Кубка Стэнли

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В статье: Александра Меркушина
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Источник:
Sport.ua

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