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Украинка Меркушина – вторая среди лучших юных атлетов Европы
Молодчина вперед к победам
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская биатлонистка Александра Меркушина заняла вторую позицию в рейтинге лучших юных атлетов Европы по зимним видам спорта.
Премия Петра Нуровского 2023 получила свою победительницу, ею стала представительница Словакии Неля Лопушанова, которая является обладательницей титула лучшей хоккеистки ЕЮОФ-2023 и MVP чемпионата мира U-18.
Напомним, что Меркушина в сезоне 2022/2023 выиграла спринт и взяла бронзу на Европейском юношеском олимпийском фестивале.
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