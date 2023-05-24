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Юрай Санитра: Хочу и дальше продолжать работу со сборной Украины

Биатлон
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Тренер неоднократно получал предложения от других сборных

Юрай Санитра: Хочу и дальше продолжать работу со сборной Украины

xsport.ua

Новина українською

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал, что хотел бы продолжить работать со сборной Украины.

"Предложения от других сборных? Это всегда происходит, процесс после каждого сезона. Я скажу за себя, по состоянию на данный момент для меня это не интересно. Не занимаюсь этим вопросом, потому что морально связан с командой и ребятами.

Хочу и дальше продолжать работу с этой командой, ведь вижу смысл: мы не первый сезон работаем и верю, что сейчас можем выйти на пик и получить продукт этого труда. Всегда работаю с желанием выполнить максимальный уровень. Ставлю перед собой самые высокие цели, чтобы иметь мотивацию и выполнить их.

Если позволит здоровье и все будет идти по нашим расчетам, будем постепенно двигаться к Олимпийским играм-2026 и строить прочную команду, чтобы там реализовать желание, которое есть у меня и спортсменов. Медаль никогда не планируется, но нужно все сделать, чтобы за нее бороться", – сказал Санитра.

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В статье: Юрай Санитра
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Источник:
Суспільне Спорт

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