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Сборная Германии по биатлону проводит тренировки в аэродинамической трубе
Спортсмены смогли потренироваться в разных условиях
Getty Images
Сборная Германии по биатлону провела испытания в аэродинамической трубе. Спортсмены с помощью условий, заданных экспериментом, смогли проверить свою реакцию на климатические условия и позицию винтовки в разных ситуациях.
"У нас есть только одна задача — добиться как можно большего успеха на соревнованиях. Но чтобы справиться с этой задачей, нужно внедрять инновации во многих областях. Мы должны прогрессировать, чтобы заявить о себе как о лучших спортсменах.
Поэтому тот факт, что у нас есть возможность впервые протестировать наших спортсменов в аэродинамической трубе, очень ценен для нас. В сотрудничестве с аэродинамиками BMW Group мы провели важные тесты. Результаты уже многообещающие", — приводит французское издание Nordic Magazine слова главного тренера сборной Германии Уроша Велепца.
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