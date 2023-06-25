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Трехкратная олимпийская чемпионка Олсбю-Ройзеланд впервые станет мамой
Поздравляем супругов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд заявила, что скоро впервые станет мамой. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
"От одного приключения к другому. Мы не можем дождаться встречи с этим крабом осенью", – написала она.
Напомним, ранее Ольга Харлан
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