Трехкратная олимпийская чемпионка Олсбю-Ройзеланд впервые станет мамой

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд заявила, что скоро впервые станет мамой. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"От одного приключения к другому. Мы не можем дождаться встречи с этим крабом осенью", – написала она.