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Трехкратная олимпийская чемпионка Олсбю-Ройзеланд впервые станет мамой

Биатлон
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Поздравляем супругов

Трехкратная олимпийская чемпионка Олсбю-Ройзеланд впервые станет мамой

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд заявила, что скоро впервые станет мамой. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

"От одного приключения к другому. Мы не можем дождаться встречи с этим крабом осенью", – написала она.

Напомним, ранее Ольга Харлан рассказала о желании выступить на Олимпиаде-2024.

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В статье: Марте Олсбю-Ройзеланд
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