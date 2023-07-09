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Йоханес Бё во второй раз стал отцом. Фото

Биатлон
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Поздравляем норвежского биатлониста

Йоханес Бё во второй раз стал отцом. Фото

instagram.com/ibu_biathlonworld

UA-Футбол
Новина українською

Лучший биатлонист мира, норвежец Йоханес Бё во второй раз стал отцом. Его жена Хедда родила дочь спортсмену.

"София здесь, и жизнь никогда не была лучше" – написал Бё на своей странице в Instagram, разместив фото новорожденного ребенка.

Отметим, что у Йоханеса и Хедды в 2020 году родился сын Густав.

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В статье: Йоханнес Бе
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