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Йоханес Бё во второй раз стал отцом. Фото
Поздравляем норвежского биатлониста
instagram.com/ibu_biathlonworld
Лучший биатлонист мира, норвежец Йоханес Бё во второй раз стал отцом. Его жена Хедда родила дочь спортсмену.
"София здесь, и жизнь никогда не была лучше" – написал Бё на своей странице в Instagram, разместив фото новорожденного ребенка.
Отметим, что у Йоханеса и Хедды в 2020 году родился сын Густав.
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