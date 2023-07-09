Йоханес Бё во второй раз стал отцом. Фото

Лучший биатлонист мира, норвежец Йоханес Бё во второй раз стал отцом. Его жена Хедда родила дочь спортсмену.

"София здесь, и жизнь никогда не была лучше" – написал Бё на своей странице в Instagram, разместив фото новорожденного ребенка.

Отметим, что у Йоханеса и Хедды в 2020 году родился сын Густав.