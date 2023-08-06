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Пидручный поделился снимками из соревнований в Норвегии. Фото

Биатлон
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Украинец проводит подготовку к сезону

Пидручный поделился снимками из соревнований в Норвегии. Фото

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен принял участие в соревновании лыжников в норвежском городе Саннес. Соответствующие снимки Дмитрий опубликовал на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Ольга Харлан рассказала, почему ее мучает совесть.

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В статье: Дмитрий Пидручный
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