Пидручный поделился снимками из соревнований в Норвегии. Фото

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен принял участие в соревновании лыжников в норвежском городе Саннес. Соответствующие снимки Дмитрий опубликовал на своей странице в Instagram.

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