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Пидручный поделился снимками из соревнований в Норвегии. Фото
Украинец проводит подготовку к сезону
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен принял участие в соревновании лыжников в норвежском городе Саннес. Соответствующие снимки Дмитрий опубликовал на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Ольга Харлан
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