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Меркушина: Выбросила карточки с автографами российских биатлонистов
Они недостойны ничего
Biathlon.com.ua / Dmytro Yevenko
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина рассказала, как относится к российским спортсменам после начала полномасштабного вторжения россии. Ее слова цитирует Зеркало:
— А в мировом биатлоне есть солидарность с украинцами?
— В основном да. Есть, правда, россияне, выступающие за другие сборные. Но стараюсь с ними не пересекаться в принципе.
— У вас были разочарования по поводу позиции бывших спортсменов?
– Конечно. Та же Зайцева была в чем-то примером. У меня висели дома карточки с автографами некоторых российских биатлонистов — выбросила их в помойку после всех высказываний о войне и Украине. Неприятно: это как бы вырезать часть юности, когда происходило мое становление как личности и спортсменки. Распрощалась и с картой Домрачевой, кстати. Она была прекрасной спортсменкой, тоже на нее равнялась, но занимать сегодня такую позицию… Не может быть полутонов, когда людей убивают. Не должно быть так!
— Как вы думаете, почему Дарья уже больше года не высказывается?
— Сложно судить. Я из демократической страны: сама делаю выбор и несу ответственность. И приказы выполняю только в том случае, если они соответствуют моим нравственным принципам и справедливы.
— А Бьерндален, муж Домрачевой, поддержал украинцев?
— К сожалению, тоже нет, - сказала Меркушина.
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