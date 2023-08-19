Меркушина: Выбросила карточки с автографами российских биатлонистов

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина рассказала, как относится к российским спортсменам после начала полномасштабного вторжения россии. Ее слова цитирует Зеркало:

— А в мировом биатлоне есть солидарность с украинцами?

— В основном да. Есть, правда, россияне, выступающие за другие сборные. Но стараюсь с ними не пересекаться в принципе.

— У вас были разочарования по поводу позиции бывших спортсменов?

– Конечно. Та же Зайцева была в чем-то примером. У меня висели дома карточки с автографами некоторых российских биатлонистов — выбросила их в помойку после всех высказываний о войне и Украине. Неприятно: это как бы вырезать часть юности, когда происходило мое становление как личности и спортсменки. Распрощалась и с картой Домрачевой, кстати. Она была прекрасной спортсменкой, тоже на нее равнялась, но занимать сегодня такую позицию… Не может быть полутонов, когда людей убивают. Не должно быть так!

— Как вы думаете, почему Дарья уже больше года не высказывается?

— Сложно судить. Я из демократической страны: сама делаю выбор и несу ответственность. И приказы выполняю только в том случае, если они соответствуют моим нравственным принципам и справедливы.

— А Бьерндален, муж Домрачевой, поддержал украинцев?

— К сожалению, тоже нет, - сказала Меркушина.