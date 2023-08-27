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Украинцы Мандзин, Барковский и Городная завоевали медали в последний день летнего чемпионата мира
Молодцы ребята
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 27 августа, в словацком Брезно-Осрбли завершается юниорский летний чемпионат мира по биатлону. Наши спортсмены принесли медали в зачет национальной команды и смогли на высокой ноте завершить выступления на мундиале.
Так, в мужском персьюте Виталий Мандзин и Богдан Борковский заняли вторую и третью позицию соответственно.
Летний чемпионат мира по биатлону
Гонки преследования. Юниоры
1. Матия Легович (1+0+0+0)
2. Виталий Мандзин (1+0+2+0) (+1:00.0)
3. Богдан Борковский (1+2+0+2) (+1:01.0)
4. Степан Кинаш (3+0+1+1) (+1:16.4)
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7. Сергей Супрун (2+1+2+2) (+2:21.1)
19. Михаил Хмель (3+2+2+1) (+3:44.3)
24. Егор Макаренко (2+1+2+3) (+4:44.9)
В женской гонке преследование бронза в активе нашей Юлии Огородной.
Летний чемпионат мира по биатлону
Гонки преследования. Юниорки
1. Лора Христова (1+1+1+2)
2. Эмма Капустова (0+1+0+0) (+2,0)
3. Елена Городная (1+0+1+2) (+56,5)
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6. Александра Меркушина (1+2+1+1) (+1:41,9)
12. Ксения Приходько (0+0+0+3) (+3:26,7)
14. Ева Мартыненко (1+1+0+1) (+3:55,9)
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