Украинцы Мандзин, Барковский и Городная завоевали медали в последний день летнего чемпионата мира

Сегодня, 27 августа, в словацком Брезно-Осрбли завершается юниорский летний чемпионат мира по биатлону. Наши спортсмены принесли медали в зачет национальной команды и смогли на высокой ноте завершить выступления на мундиале.

Так, в мужском персьюте Виталий Мандзин и Богдан Борковский заняли вторую и третью позицию соответственно.

Летний чемпионат мира по биатлону

Гонки преследования. Юниоры

1. Матия Легович (1+0+0+0)

2. Виталий Мандзин (1+0+2+0) (+1:00.0)

3. Богдан Борковский (1+2+0+2) (+1:01.0)

4. Степан Кинаш (3+0+1+1) (+1:16.4)

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7. Сергей Супрун (2+1+2+2) (+2:21.1)

19. Михаил Хмель (3+2+2+1) (+3:44.3)

24. Егор Макаренко (2+1+2+3) (+4:44.9)

В женской гонке преследование бронза в активе нашей Юлии Огородной.

Летний чемпионат мира по биатлону

Гонки преследования. Юниорки

1. Лора Христова (1+1+1+2)

2. Эмма Капустова (0+1+0+0) (+2,0)

3. Елена Городная (1+0+1+2) (+56,5)

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6. Александра Меркушина (1+2+1+1) (+1:41,9)

12. Ксения Приходько (0+0+0+3) (+3:26,7)

14. Ева Мартыненко (1+1+0+1) (+3:55,9)