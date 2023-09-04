Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пидручный: Может быть, что я даже физически не смогу быть на уровне ребят нашей команды
Биатлонист высказался о травме
Фото: Obozrevatel
Лидер мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный пропустит как минимум стартовый этап Кубка мира в новом сезоне.
"Особенно на первый этап Кубка мира не настраиваюсь. Потому что понимаю: если я пропускаю, условно, сейчас половину августа, целый сентябрь и, возможно, половину или целый октябрь, то, конечно, через месяц потом подготовиться к первому этапу Кубка мира, показывать там высокие результаты очень трудно. Конечно, можно это сделать, но тогда, по моему мнению, пострадает оставшийся сезон".
"Увидим, как будет проходить реабилитация, как я воспринимаю нагрузку, как организм будет реагировать на то, что я столько времени пропускаю. И потом надо будет догонять. Следует учитывать мнение Юрая и руководства федерации. Может быть, что я даже физически не смогу быть на уровне ребят нашей команды, чтобы выступать на первом этапе Кубка мира", – сказал Пидручный.
Популярное сейчас
- Эрдоган не смог убедить Путина вернуться к "зерновой сделке"
- Украина против Англии и другие отборочные игры к Евро-2024. Расписание матчей на 4 – 10 сентября
- Береза: Уже пять лет слушаю слухи, что Коломойский неофициальный владелец Днепра-1
- Неймар заявил, что он вместе с Месси прошел через ад в ПСЖ
- Красотка дня. Сексуальная подруга бывшей звезды Барселоны поражает яркими фото в бикини. ФОТО
- Эффектная инстаграм-модель оголила пятую точку во время футбольного матча. ФОТО