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Пидручный: Может быть, что я даже физически не смогу быть на уровне ребят нашей команды

Биатлон
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Биатлонист высказался о травме

Пидручный: Может быть, что я даже физически не смогу быть на уровне ребят нашей команды

Фото: Obozrevatel

Новина українською

Лидер мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный пропустит как минимум стартовый этап Кубка мира в новом сезоне.

"Особенно на первый этап Кубка мира не настраиваюсь. Потому что понимаю: если я пропускаю, условно, сейчас половину августа, целый сентябрь и, возможно, половину или целый октябрь, то, конечно, через месяц потом подготовиться к первому этапу Кубка мира, показывать там высокие результаты очень трудно. Конечно, можно это сделать, но тогда, по моему мнению, пострадает оставшийся сезон".

"Увидим, как будет проходить реабилитация, как я воспринимаю нагрузку, как организм будет реагировать на то, что я столько времени пропускаю. И потом надо будет догонять. Следует учитывать мнение Юрая и руководства федерации. Может быть, что я даже физически не смогу быть на уровне ребят нашей команды, чтобы выступать на первом этапе Кубка мира", – сказал Пидручный.

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В статье: Дмитрий Пидручный
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Источник:
Sport.ua

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