Ушел из жизни выдающийся украинский тренер Василий Карленко

Сегодня, 10 сентября, ушел из жизни выдающийся человек, многолетний тренер национальной сборной Украины, вице-президент Федерации биатлона Украины Василий Павлович Карленко.

С 1969 по 1978 он выступал за сборную команду УССР, был призером многих международных соревнований.

При его наставничестве в качестве тренера украинские девушки становились чемпионками Олимпийских игр, многократными призерами мировых первенств, победительницами и призерами этапов Кубка мира.

Недавно стало известно, что Василий Павлович болел онкологией. Ему было 72 года.