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Ушел из жизни выдающийся украинский тренер Василий Карленко

Биатлон
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Светлая память и спасибо за биатлон

Ушел из жизни выдающийся украинский тренер Василий Карленко

ЧЕМПІОН

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 сентября, ушел из жизни выдающийся человек, многолетний тренер национальной сборной Украины, вице-президент Федерации биатлона Украины Василий Павлович Карленко.

С 1969 по 1978 он выступал за сборную команду УССР, был призером многих международных соревнований.

При его наставничестве в качестве тренера украинские девушки становились чемпионками Олимпийских игр, многократными призерами мировых первенств, победительницами и призерами этапов Кубка мира.

Недавно стало известно, что Василий Павлович болел онкологией. Ему было 72 года.

Светлая память великому человеку, соболезнования родным и близким!

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