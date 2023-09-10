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Ушел из жизни выдающийся украинский тренер Василий Карленко
Светлая память и спасибо за биатлон
ЧЕМПІОН
Сегодня, 10 сентября, ушел из жизни выдающийся человек, многолетний тренер национальной сборной Украины, вице-президент Федерации биатлона Украины Василий Павлович Карленко.
С 1969 по 1978 он выступал за сборную команду УССР, был призером многих международных соревнований.
При его наставничестве в качестве тренера украинские девушки становились чемпионками Олимпийских игр, многократными призерами мировых первенств, победительницами и призерами этапов Кубка мира.
Недавно стало известно, что Василий Павлович болел онкологией. Ему было 72 года.
Светлая память великому человеку, соболезнования родным и близким!
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