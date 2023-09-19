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Ирина Петренко одержала победу в женском спринте на ЧУ-2023 по летнему биатлону

Биатлон
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Удивила представительница Сумской области Ирина Шевченко

Ирина Петренко одержала победу в женском спринте на ЧУ-2023 по летнему биатлону

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

19 сентября состоялся женский спринт на чемпионате Украины по летнему биатлону в с. Яворов Львовской области.

Самые сильные спортсменки, кроме Юлии Джимы и Елены Белосюк, участвовали в этих соревнованиях.

Золото получила Ирина Петренко, которая лишь однажды промахнулась в стойке и осталась недостижимой для соперниц.

Подвинуть чемпионку могли Кристина Дмитренко и Валентина Семеренко в случае чистой стрельбы стоя – но там обе заработали по кругу штрафа, который оставил их вообще без медали.

Претендами на серебро оставались Любовь Кипьяченкова, Анастасия Меркушина, Дарья Блашко, Юлия Огородная и Ксения Приходько. Но все допустили много промахов и остались вне тройки призеров.

В итоге второе место досталось Дарине Чалик, которая отстрелялась с одним общим штрафом.

17-летняя представительница Сумской области Ирина Шевченко после первого огневого рубежа имела штраф. Но стойку отработала идеально и выбежала на трассу, отставая от графика Петренко всего на две секунды. Таким образом, она сенсационно получила бронзу.

19 сентября чемпионат Украины по летнему биатлону продолжится гонками преследования.

Чемпионат Украины 2023 по летнему биатлону

Спринт. Женщины, 19 сентября

1. Ирина Петренко – 17:03,18 (0+1)

2. Дарья Чалик +19,17 (0+1)

3. Ирина Шевченко +23,94 (1+0)

4. Кристина Дмитренко +27,62 (1+1)

5. Валентина Семеренко +28,64 (0+1)

6. Любовь Кипьяченкова +38,11 (2+1)

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В статье: Ирина Петренко
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Источник:
biathlon.com.ua

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