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Сумская и Черниговская области одержали победы в эстафетах на ЛЧУ-2023 по биатлону

Биатлон
(1 голосов)

В мужской эстафете топ-3 замкнула команда из Тернопольской области

Сумская и Черниговская области одержали победы в эстафетах на ЛЧУ-2023 по биатлону

Новина українською

22 сентября в Яворове Львовской области закончился летний чемпионат Украины 2023 по биатлону.

Победу в мужской и женской эстафетах одержали Сумская и Черниговская области соответственно.

Результаты мужской эстафеты:

1. Сумская обл.-1 - 1:14:16,1 (6)

Сергей Супрун – 19:38,4 (3)

Владислав Чихар - 17:39,9 (0)

Роман Боровик – 19:27,9 (3)

Богдан Борковский – 17:29,9 (0)

2. Черниговская обл.-1 - +2:01,4 (5)

Егор Макаренко – 19:03,9 (1)

Владимир Аксюта – 20:08,9 (4)

Олег Лысенко – 19:02,0 (0)

Андрей Доценко – 18:02,7 (0)

3. Тернопольская обл. - +6:03,9 (6)

Дмитрий Грущак – 18:00,3 (0)

Тарас Тарасюк – 20:43,9 (0)

Николай Грущак – 20:45,8 (3)

Евгений Ивченко – 20:50,1 (3)

Результаты женской эстафеты:

1. Черниговская обл.-1 - 1:10:45,4 (8)

Валерия Дмитренко – 18:01,1 (2)

Дарья Чалик - 19:34,5 (6)

Ирина Петренко – 16:27,1 (0)

Кристина Дмитренко – 16:42,7 (0)

2. Сумская обл.-1 - +2:07,0 (6)

Валентина Семеренко – 19:34,8 (3)

Анна Кривонос - 17:24,1 (1)

Ирина Шевченко – 18:37,1 (2)

Ксения Приходько – 17:15,9 (0)

3. Сумская обл.-2 (ОС) – +4:29,5 (9)

Ева Мартыненко - 18:23,1 (3)

Вита Семеренко – 17:53,9 (1)

Анастасия Чмут – 19:08,9 (3)

Валерия Мартыненко – 19:48,9 (2)

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В статье: летний чемпионат мира по биатлону
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Источник:
Sport.ua

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