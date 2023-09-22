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Сумская и Черниговская области одержали победы в эстафетах на ЛЧУ-2023 по биатлону
В мужской эстафете топ-3 замкнула команда из Тернопольской области
22 сентября в Яворове Львовской области закончился летний чемпионат Украины 2023 по биатлону.
Победу в мужской и женской эстафетах одержали Сумская и Черниговская области соответственно.
Результаты мужской эстафеты:
1. Сумская обл.-1 - 1:14:16,1 (6)
Сергей Супрун – 19:38,4 (3)
Владислав Чихар - 17:39,9 (0)
Роман Боровик – 19:27,9 (3)
Богдан Борковский – 17:29,9 (0)
2. Черниговская обл.-1 - +2:01,4 (5)
Егор Макаренко – 19:03,9 (1)
Владимир Аксюта – 20:08,9 (4)
Олег Лысенко – 19:02,0 (0)
Андрей Доценко – 18:02,7 (0)
3. Тернопольская обл. - +6:03,9 (6)
Дмитрий Грущак – 18:00,3 (0)
Тарас Тарасюк – 20:43,9 (0)
Николай Грущак – 20:45,8 (3)
Евгений Ивченко – 20:50,1 (3)
Результаты женской эстафеты:
1. Черниговская обл.-1 - 1:10:45,4 (8)
Валерия Дмитренко – 18:01,1 (2)
Дарья Чалик - 19:34,5 (6)
Ирина Петренко – 16:27,1 (0)
Кристина Дмитренко – 16:42,7 (0)
2. Сумская обл.-1 - +2:07,0 (6)
Валентина Семеренко – 19:34,8 (3)
Анна Кривонос - 17:24,1 (1)
Ирина Шевченко – 18:37,1 (2)
Ксения Приходько – 17:15,9 (0)
3. Сумская обл.-2 (ОС) – +4:29,5 (9)
Ева Мартыненко - 18:23,1 (3)
Вита Семеренко – 17:53,9 (1)
Анастасия Чмут – 19:08,9 (3)
Валерия Мартыненко – 19:48,9 (2)
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