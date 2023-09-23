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Капитан сборной Украины по биатлону пропустит первый этап Кубка мира
Очень неприятная ситуация
Фото: Obozrevatel
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный пропустит первый этап Кубка мира сезона 2023/2024. Об этом сообщил главный тренер команды Юрай Санитра.
Причина – перелом руки нашего спортсмена и постреабилитационный период.
"Мы сделали под него специальную программу, если все будет по плану, надеюсь, он сможет поучаствовать на втором этапе Кубка мира. Это только наше желание, все будет зависеть от того, как будет происходить восстановление после этой травмы" – цитирует тренера Суспільне Спорт.
Напомним, что первый этап Кубка мира пройдет с 25 ноября по 3 декабря в шведском Эстерсунде.
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