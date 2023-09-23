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Капитан сборной Украины по биатлону пропустит первый этап Кубка мира

Биатлон
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Очень неприятная ситуация

Капитан сборной Украины по биатлону пропустит первый этап Кубка мира

Фото: Obozrevatel

UA-Футбол
Новина українською

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный пропустит первый этап Кубка мира сезона 2023/2024. Об этом сообщил главный тренер команды Юрай Санитра.

Причина – перелом руки нашего спортсмена и постреабилитационный период.

"Мы сделали под него специальную программу, если все будет по плану, надеюсь, он сможет поучаствовать на втором этапе Кубка мира. Это только наше желание, все будет зависеть от того, как будет происходить восстановление после этой травмы" – цитирует тренера Суспільне Спорт.

Напомним, что первый этап Кубка мира пройдет с 25 ноября по 3 декабря в шведском Эстерсунде.

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В статье: Дмитрий Пидручный Кубок мира по биатлону
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