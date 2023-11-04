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Чемпион Европы по биатлону совершил попытку самоубийства, врачи борются за жизнь

Биатлон

Стрелял не как снайпер

Чемпион Европы по биатлону совершил попытку самоубийства, врачи борются за жизнь

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Бывший болгарский биатлонист, чемпион Европы 2019 года в индивидуальной гонке Красимир Анев находится в реанимации.

36-летнего спортсмена нашли в районе дамбы "Дренов долл" у Кюстендила. У него был зафиксирован выстрел в живот из зарегистрированного оружия. Скорее всего, это была попытка самоубийства.

За несколько дней до этого биатлонист на своей странице в Фейсбуке разместил сообщение, в котором согласился с выражением "Любая измена начинается с доверия".

С 2021 года Анев служит в ВВС Болгарии в качестве инструктора по физической подготовке.

Напомним, что ранее Свитолина встретилась с известным украинским писателем.

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