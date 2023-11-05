Главный тренер мужской сборной Украины знает, кто из украинских биатлонистов выступит в сезоне 2023/2024

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра заявил, что знает состав основной команды на следующий сезон. Слова специалиста цитирует Суспільне Спорт:

"Планируем быть здесь до 22 ноября. В конце сбора здесь будут интересные соревнования (18-19 ноября), Гран-при Контиолахти, где планируем выступить. Это один из последних тестов перед стартом сезона.

Там выступят не только спортсмены, но и команды. Приедет и команда "Б", которая будет видеть на одном старте всех спортсменов, которые могут выступить на старте Кубка мира и Кубка IBU.

Но я уже предварительно знаю основу команды на Кубок мира, потому что это не делается с двух стартов. Знаю спортсменов, которые есть, на каком уровне они находятся.

Это для того чтобы они получили больше практики в соревнованиях. Конечно, буду смотреть на состояние, но чтобы не было понимания, что это отбор на Кубок мира" – сказал он.