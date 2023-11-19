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Дудченко победил в контрольном спринте Контиолахти, подготовка к сезону завершена

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Дудченко победил в контрольном спринте Контиолахти, подготовка к сезону завершена

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня 19 ноября в Контиолахти прошла контрольная спринтерская гонка в рамках подготовки к сезону 2023/2024. В гонке принимали участие только спортсмены из Украины, Финляндии и Казахстана, всего 34 биатлониста.

Победу в забеге одержал наш соотечественник Антон Дудченко, второе и третье места разделили местные Терро Сеппала и Яаако Олави Ранта.

Контрольный старт. Спринт

Контиолахти

1. Антон Дудченко (Украина) – (0+0)

2. Теро Сеппала (Финляндия) – +3,4 (0+0)

3. Яакко Олави Ранта (Финляндия) – +26,4 (0+1)

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8. Роман Боровик (Украина) – +1.06,2 (0+0)

11. Виталий Мандзин (Украина) – +1.25,1 (0+2)

15. Дмитрий Грущак (Украина) – +1.50,0 (0+1)

16. Богдан Борковский (Украина) – +2.03,4 (2+0)

21. Руслан Ткаленко (Украина) – +2.27,9 (0+3)

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