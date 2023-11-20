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Украинские шпажисты завоевали бронзовые награды на этапе Кубка мира среди юниоров
В полуфинальном матче наша команда уступила Испании
Фото: nffu.org.ua
В соревнованиях Кубка мира по фехтованию на шпагах среди юниоров, которые состоялись в Тбилиси в этот уикенд, украинская команда, в составе Максима Перчука, Романа Самойлова, Льва Майстренко и Марьяна-Антона Горецкого, завоевала бронзовую награду.
Наша четверка приняла участие в четырех поединках на турнире, и два из них завершились с разницей в один укол. В 1/8 финала против Великобритании выиграли в пользу Украины со счетом 45:44, а в полуфинале, где подопечные Олега Соколова победили над США со счетом 45:37, несчастливо уступили испанцам со счетом 44:45. Стоит отметить выступление Максима Перчука, который открыл этот сезон серебром "взрослого" Сателлита и заканчивал поединком против Испании в Тбилиси. В заключительном бою он смог уменьшить отставание с десяти уколов (26:36) до одного (44:45).
В поединке за бронзовую награду против Польши наша команда обеспечила себе победу со счетом 45:41.
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