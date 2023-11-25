Санитра рассказал о главных целях на сезон 2023/2024

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра рассказал о главных целях своей команды на сезон 2023/2024. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Сосредотачиваемся на чемпионатах мира и Европы, но хотим показать себя и на каждых стартах Кубка мира. Чтобы был контакт со всеми лучшими спортсменами, которые будут впереди. Думаю, из пяти спортсменов, которых будем иметь на старте, каждый раз один сможет показать такой результат, чтобы мы были довольны выступлением команды.

Буду доволен, если будем бороться за ТОП 10 (Кубка наций – прим). Вижу, что сильнее команда будет в США, у которых есть натурализованный новозеландец Райт. Сильные будут финны, швейцарцы, эстонцы тоже прибавили. Поэтому у мужчин в ТОП 10 будет очень тяжелая борьба" - сказал тренер.