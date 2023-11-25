Санитра похвалил одного из своих подопечных за первую гонку Кубка мира

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал выступление Артема Тищенко в одиночной смешанной эстафете. Слова специалиста цитирует Суспільне Спорт:

"Артем сделал то, что я от него ждал. Хорошо, быстро стрелял, на трассе очень хорошее движение, мог бежать практически с любым соперником. Я рад такому старту сезона от него.

Ожидал немного больше от этой эстафеты, но получилось как получилось. Однако это только начало сезона. За мужскую команду скажу, что хочу, чтобы все показали себя так же, как Артем. Дам ему самую высокую оценку. Партнерша по эстафете? Это уже вопрос не ко мне. Для хорошего результата нужно двух спортсменов. Может ли это быть Джима? Она может, но я не знаю, насколько она готова.

Лыжи у нас были сегодня очень хорошие, это было видно на спусках у Артема. Одной проблемой меньше. Думаю, что сервисмены будут хорошо работать, а ребята смогут показать себя в соответствии с тем уровнем, который есть" – сказал Юрай.