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Украина финишировала восьмой в классической смешанной эстафете Эстерсунда
Ввиду кондиции неплохой результат
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 25 ноября, в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2023/2024 состоялась классическая смешанная эстафета.
Победу в забеге на 24 километра праздновали представители Франции, серебро досталось команде Норвегии, а ТОП-3 замкнули биатлонисты из Италии.
Что касается Украины, то наша команда в составе Артема Примы, Антона Дудченко, Ирины Петренко и Кристины Дмитренко в итоге финишировала восьмой.
Кубок мира 2023/2024. Эстерсунд
Первый этап
Классическая смешанная эстафета
1.Франция (1+5)
2. Норвегия (0+7) (+15,7)
3. Италия (1+9) (+39,7)
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8. Украина (0+6) (+3.37,2)
Артем Прима (0+0; 0+0) (+39,7)
Антон Дудченко (0+2; 0+1) (+1.52,0)
Ирина Петренко (0+2; 0+1) (+2.34,8)
Хроистина Дмитренко (0+0; 0+0)
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