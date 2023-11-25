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Украина финишировала восьмой в классической смешанной эстафете Эстерсунда

Биатлон

Ввиду кондиции неплохой результат

Украина финишировала восьмой в классической смешанной эстафете Эстерсунда

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 25 ноября, в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2023/2024 состоялась классическая смешанная эстафета.

Победу в забеге на 24 километра праздновали представители Франции, серебро досталось команде Норвегии, а ТОП-3 замкнули биатлонисты из Италии.

Что касается Украины, то наша команда в составе Артема Примы, Антона Дудченко, Ирины Петренко и Кристины Дмитренко в итоге финишировала восьмой.

Кубок мира 2023/2024. Эстерсунд

Первый этап

Классическая смешанная эстафета

1.Франция (1+5)

2. Норвегия (0+7) (+15,7)

3. Италия (1+9) (+39,7)

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8. Украина (0+6) (+3.37,2)

Артем Прима (0+0; 0+0) (+39,7)

Антон Дудченко (0+2; 0+1) (+1.52,0)

Ирина Петренко (0+2; 0+1) (+2.34,8)

Хроистина Дмитренко (0+0; 0+0)

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