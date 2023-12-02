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Кубок мира 2023/2024. Сегодня Прима и команда будут бежать спринт в Эстерсунде
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 2 декабря, в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2023/2024 по биатлону состоится мужская спринтерская гонка.
Украина выставила на соревнования пять представителей:
23. Антон Дудченко
33. Артем Прима
41. Тарас Лесюк
67. Богдан Цымбал
98. Денис Насико
Гонка начнется в 15.45 по киевскому времени. Всего в заявку попал 101 спортсмен.
Напомним, что в женском спринте только двум украинкам
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