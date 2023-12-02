Кубок мира 2023/2024. Сегодня Прима и команда будут бежать спринт в Эстерсунде

Сегодня, 2 декабря, в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2023/2024 по биатлону состоится мужская спринтерская гонка.

Украина выставила на соревнования пять представителей:

23. Антон Дудченко

33. Артем Прима

41. Тарас Лесюк

67. Богдан Цымбал

98. Денис Насико

Гонка начнется в 15.45 по киевскому времени. Всего в заявку попал 101 спортсмен.