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Кубок мира 2023/2024. Сегодня Прима и команда будут бежать спринт в Эстерсунде

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Кубок мира 2023/2024. Сегодня Прима и команда будут бежать спринт в Эстерсунде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 2 декабря, в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2023/2024 по биатлону состоится мужская спринтерская гонка.

Украина выставила на соревнования пять представителей:

23. Антон Дудченко

33. Артем Прима

41. Тарас Лесюк

67. Богдан Цымбал

98. Денис Насико

Гонка начнется в 15.45 по киевскому времени. Всего в заявку попал 101 спортсмен.

Напомним, что в женском спринте только двум украинкам удалось квалифицироваться в гонку преследования.

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