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Одна из украинских биатлонисток не выйдет на старт гонки преследования в Эстерсунде

Биатлон
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Одна из украинских биатлонисток не выйдет на старт гонки преследования в Эстерсунде

biathlon.com.ua

UA-Футбол
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Юная украинская биатлонистка Кристина Дмитренко пропустит гонку преследования в шведском Эстерсунде. Об этом сообщил главный тренер команды Николай Зоц. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Она впервые на Кубке мира и работает в таком ритме, поэтому решили дать ей передышку перед вторым этапом Кубка мира в Хохфильцене" – сказал он.

Напомним, что ранее стало известно, кто из украинских мужчин будет бежать спринт в Эстерсунде.

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