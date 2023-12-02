Одна из украинских биатлонисток не выйдет на старт гонки преследования в Эстерсунде

Юная украинская биатлонистка Кристина Дмитренко пропустит гонку преследования в шведском Эстерсунде. Об этом сообщил главный тренер команды Николай Зоц. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Она впервые на Кубке мира и работает в таком ритме, поэтому решили дать ей передышку перед вторым этапом Кубка мира в Хохфильцене" – сказал он.