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Одна из украинских биатлонисток не выйдет на старт гонки преследования в Эстерсунде
Решили поберечь
biathlon.com.ua
Юная украинская биатлонистка Кристина Дмитренко пропустит гонку преследования в шведском Эстерсунде. Об этом сообщил главный тренер команды Николай Зоц. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"Она впервые на Кубке мира и работает в таком ритме, поэтому решили дать ей передышку перед вторым этапом Кубка мира в Хохфильцене" – сказал он.
Напомним, что ранее стало известно, кто из
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