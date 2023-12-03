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Украина проведет две замены в женской команде на этапе в Хохфильцене

Биатлон

Усиление в виде капитана

Украина проведет две замены в женской команде на этапе в Хохфильцене

Юлія Джима, фото: GETTY IMAGES

UA-Футбол
Новина українською

С 4 по 10 декабря в австрийском Хохфильцене состоится второй этап Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024. Женская сборная Украины будет участвовать в трех гонках, предусмотренных регламентом соревнований.

После первого этапа в шведском Эстерсунде, наша команда проведет ротацию в составе. На Кубок IBU поедут соревноваться Дарья Блашко и Любовь Кипяченкова.

К основной команде присоединятся Юлия Джима (восстановившая форму после непродолжительной болезни) и Елена Городная. Последняя, несмотря на юный возраст, не является дебютанткой на уровне Кубка мира. В сезоне 2021/2022 Елена уже выступала на одном из этапов, заняв 85 строчку в спринтерской гонке. На этапе в Хохфильцене молодая украинка отправится в статусе запасной.

Напомним, что ранее Меркушина пробежала гонку преследования в Эстерсунде.

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