Украина проведет две замены в женской команде на этапе в Хохфильцене

С 4 по 10 декабря в австрийском Хохфильцене состоится второй этап Кубка мира по биатлону сезона 2023/2024. Женская сборная Украины будет участвовать в трех гонках, предусмотренных регламентом соревнований.

После первого этапа в шведском Эстерсунде, наша команда проведет ротацию в составе. На Кубок IBU поедут соревноваться Дарья Блашко и Любовь Кипяченкова.

К основной команде присоединятся Юлия Джима (восстановившая форму после непродолжительной болезни) и Елена Городная. Последняя, несмотря на юный возраст, не является дебютанткой на уровне Кубка мира. В сезоне 2021/2022 Елена уже выступала на одном из этапов, заняв 85 строчку в спринтерской гонке. На этапе в Хохфильцене молодая украинка отправится в статусе запасной.