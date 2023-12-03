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Зоц о выступлениях Меркушиной: Нужно пройти немалый психологический путь
Так и состариться можно
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Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц прокомментировал
"Этот старт больше рассматривали на последующие этапы. По трассе – Анастасия совсем другая, чем в эстафете. Но по стрельбе пока стоит на месте. Однако все зависит от нее. Естественно, что помочь в эстафете этого сезона она нам еще сможет, но по большому счету ей нужно пройти психологический путь, к тому же немаленький.
На первом рубеже два промаха – слишком много для таких контактных гонок. Один из промахов вообще бестолковый, на таком уровне таких нельзя допускать. Но надо еще увидеть: может, палец замерз.
Что я вижу: идет долгое привыкание к новому прикладу, летом эта проблема была. Думаю, что спортсмены должны расти и ехать на Кубок мира, чтобы быть лучше, а не просто участниками" – сказал он.
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