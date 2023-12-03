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Пидручный: Нахожусь в довольно неплохой форме, но не имею никаких ожиданий
Комментарий капитана
Фото: Obozrevatel
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал ожидания от старта сезона. Спортсмен присоединится к команде на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене. Его слова цитирует Суспільне Спорт:
"Для меня это тоже радостное известие. Чувствую себя прекрасно, собираюсь отправиться в Хохфильцен из австрийского Обертиллиаха.
Подготовка прошла достаточно нормально, но трудно сказать о моих кондициях, потому что нахожусь сам в Обертилиахе, без какой-либо конкуренции. Поэтому сравниться с кем-то и сказать, в каком я физическом состоянии очень тяжело.
Но из моих субъективных видений по тренировкам нахожусь в довольно неплохой форме, однако через несколько дней увидим это в Хохфильцене.
Нет ожиданий, потому что уже давно не соревновался, был большой перерыв между соревнованиями из-за травмы. Но, конечно, хочется повторить свое предыдущее достижение в этом месте. Трасса в Хохфильцене мне нравится.
Там много наших украинских болельщиков. Надеюсь, что в этом году наши фаны смогут туда приехать, несмотря на все события, хоть немного нас поддержать. И хочу, чтобы мои результаты и результаты нашей команды радовали болельщиков" – сказал он.
Напомним, ранее Зоц
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