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Йоханнес Бё: После запрета на фторовые продукты гонки стали физически утомительнее
Биатлонист разочарован результатом
Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о выступлениях на старте сезона.
"Не лучший старт сезона для меня. Странно находиться на такой позиции в таблицах. Очевидно, я хочу быть на вершине. Стрельба сейчас не самая сильная моя сторона. На тренировках у меня всё в порядке на стрельбе стоя, поэтому я разочарован тем что показал в пасьюте.
Ситуация не такая радужная даже на трассе, и, возможно, часть ответственности лежит на этом новом "биатлоне", который появляется в первых гонках этого сезона после запрета на фторсодержащие продукты. Гонки стали физически утомительнее. Возможно, я пока недостаточно адаптировался к новым условиям. Люди задают вопросы, но и я задаю их себе. Конечно, я ожидал лучшего старта", — приводит слова Бё Fondo Italia.
После первого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 Йоханнес Бё занимает восьмое место в общем зачёте.
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