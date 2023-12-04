  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Биатлон
  4. Йоханнес Бё: После запрета на фторовые продукты гонки стали физически утомительнее
В тренде
Биатлон
Биатлон

Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Йоханнес Бё: После запрета на фторовые продукты гонки стали физически утомительнее

Биатлон

Биатлонист разочарован результатом

Йоханнес Бё: После запрета на фторовые продукты гонки стали физически утомительнее

Новина українською

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о выступлениях на старте сезона.

"Не лучший старт сезона для меня. Странно находиться на такой позиции в таблицах. Очевидно, я хочу быть на вершине. Стрельба сейчас не самая сильная моя сторона. На тренировках у меня всё в порядке на стрельбе стоя, поэтому я разочарован тем что показал в пасьюте.

Ситуация не такая радужная даже на трассе, и, возможно, часть ответственности лежит на этом новом "биатлоне", который появляется в первых гонках этого сезона после запрета на фторсодержащие продукты. Гонки стали физически утомительнее. Возможно, я пока недостаточно адаптировался к новым условиям. Люди задают вопросы, но и я задаю их себе. Конечно, я ожидал лучшего старта", — приводит слова Бё Fondo Italia.

После первого этапа Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 Йоханнес Бё занимает восьмое место в общем зачёте.

По теме
yellow-arrow
Доротея Вирер - о гонке преследования на КМ: Чего-то всё ещё не хватает
yellow-arrow
Дмитрий Пидручный вошел в состав сборной Украины на второй этап Кубка мира по биатлону
yellow-arrow
Пидручный: Нахожусь в довольно неплохой форме, но не имею никаких ожиданий
Йоханнес Бе
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости