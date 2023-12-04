Доротея Вирер - о гонке преследования на КМ: Чего-то всё ещё не хватает

Трёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер пожаловалась на плохое самочувствие после гонки преследования на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

"Проснулась с болью в горле. Похоже, судьба решает за меня, что мне делать. Вечером я действительно думала, что меня будет тошнить, но утром появилась боль в горле. Я всё равно хотела попробовать, и в конце концов всё прошло не так уж плохо, но я чувствовала, что чего-то всё ещё не хватает. Просто надеюсь, что это скоро закончится… либо я серьёзно заболею, либо надеюсь медленно начать выздоравливать", — цитирует Вирер Fondo Italia.

Напомним, победу в гонке одержала француженка Лу Жанмонно.