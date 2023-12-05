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Сборная Норвегии назвала состав на второй этап Кубка мира
В составе прошли некоторые изменения
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Норвежская ассоциация биатлона на своём официальном сайте объявила состав сборной Норвегии на второй этап Кубка мира. В этот состав вошли семеро мужчин и шесть женщин.
Мужчины: Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Стурла Холм Легрейд, Эндре Стрёмсхейм, Вебьёрн Сёрум.
Женщины: Юни Арнеклейв, Марте Крокстад Йохансен, Каролин Оффигстад Кноттен, Марит Скоган, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Эмили Калькенберг.
Соревнования пройдут в австрийском Хохфильцене с 8 по 10 декабря.
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