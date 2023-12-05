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Сборная Норвегии назвала состав на второй этап Кубка мира

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В составе прошли некоторые изменения

Сборная Норвегии назвала состав на второй этап Кубка мира

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Норвежская ассоциация биатлона на своём официальном сайте объявила состав сборной Норвегии на второй этап Кубка мира. В этот состав вошли семеро мужчин и шесть женщин.

Мужчины: Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Стурла Холм Легрейд, Эндре Стрёмсхейм, Вебьёрн Сёрум.

Женщины: Юни Арнеклейв, Марте Крокстад Йохансен, Каролин Оффигстад Кноттен, Марит Скоган, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Эмили Калькенберг.

Соревнования пройдут в австрийском Хохфильцене с 8 по 10 декабря.

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