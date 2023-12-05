Сборная Норвегии назвала состав на второй этап Кубка мира

Норвежская ассоциация биатлона на своём официальном сайте объявила состав сборной Норвегии на второй этап Кубка мира. В этот состав вошли семеро мужчин и шесть женщин.

Мужчины: Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Стурла Холм Легрейд, Эндре Стрёмсхейм, Вебьёрн Сёрум.

Женщины: Юни Арнеклейв, Марте Крокстад Йохансен, Каролин Оффигстад Кноттен, Марит Скоган, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Эмили Калькенберг.

Соревнования пройдут в австрийском Хохфильцене с 8 по 10 декабря.