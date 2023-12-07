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Четырёхкратная чемпионка мира выступит на втором этапе Кубка мира
Она успела восстановиться
skisport.ru
Трёхкратный призёр Олимпиады, четырёхкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер готовится выступить на втором этапе Кубка мира – 2023/2024 в Хохфильцене (Австрия), несмотря на очередную болезнь.
Специализированное издание Fondo Italia со ссылкой на собственный источник пишет, что Вирер вышла на дневную тренировку и работала на ней с обычной интенсивностью. По предварительной информации, Доротея выступит на втором этапе КМ.
Ранее Вирер в социальных сетях опубликовала фотографию в кислородной маске на фоне упаковок с лекарствами. "Лучший старт сезона. Три простуды за 22 дня", — подписала итальянка снимок.
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