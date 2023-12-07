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Санитра: Пидручному нужно разбежаться и набраться уверенности в себе

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Тренер сборной Украины не ожидает от Пидручного мгновенного результата

Санитра: Пидручному нужно разбежаться и набраться уверенности в себе

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра высказался о перспективах Дмитрия Пидручного на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

"У Пидручного этот сезон довольно специфичен, мы практически виделись последний раз в июле на сборе в Оберхофе. До этого он находился на индивидуальном сборе в Норвегии, а затем - травма. Он практически сам тренировался по моему плану, выполнял его, я контролировал, у нас был хороший контакт.

Скажу, что такой формы подготовки я никогда не использовал, поэтому ожидаю с нетерпением его выступления здесь.

Но скажу, что не нужно ждать мгновенного результата сразу же. Дмитрию нужно разбежаться, адаптироваться психологически, набраться уверенности в себе. Поэтому по разговорам с ним я убедился в том, что эти старты будут втягивать в сезон. И для него сейчас цель - двигаться понемногу от старта к старту", - сказал Санитра.

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