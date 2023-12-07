Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Санитра: Пидручному нужно разбежаться и набраться уверенности в себе
Тренер сборной Украины не ожидает от Пидручного мгновенного результата
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Старший тренер мужской сборной Украины Юрай Санитра высказался о перспективах Дмитрия Пидручного на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
"У Пидручного этот сезон довольно специфичен, мы практически виделись последний раз в июле на сборе в Оберхофе. До этого он находился на индивидуальном сборе в Норвегии, а затем - травма. Он практически сам тренировался по моему плану, выполнял его, я контролировал, у нас был хороший контакт.
Скажу, что такой формы подготовки я никогда не использовал, поэтому ожидаю с нетерпением его выступления здесь.
Но скажу, что не нужно ждать мгновенного результата сразу же. Дмитрию нужно разбежаться, адаптироваться психологически, набраться уверенности в себе. Поэтому по разговорам с ним я убедился в том, что эти старты будут втягивать в сезон. И для него сейчас цель - двигаться понемногу от старта к старту", - сказал Санитра.
Популярное сейчас
- Динамо - Металлист 1925. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Шаран: Игроки переходят в ЛНЗ, потому что там зарплаты в четыре раза больше, чем в Минае
- ВСУ продолжают уничтожать оккупантов тысячами. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Дмитрий Пидручный вошел в состав сборной Украины на второй этап Кубка мира по биатлону
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО