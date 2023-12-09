Пидручный: Этот первый старт себе в зачет не записываю

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал первую для себя гонку сезона 2023/2024 – спринт в австрийском Хохфильцене. Его слова цитирует biathlon.com.ua:

– Какой для вас стала первая гонка сезона, после болезни и пропуска этапа в Швеции?

– Со стрельбой, к сожалению, не справился, по две левые мишени на каждой стрельбе не закрылись. Трудно сказать, почему - где-то недоработал, все же первый старт, соревновательного опыта все же давно не было, поэтому и допустил эти ошибки. А на трассе чувствовал себя довольно неплохо. Ожидал, что будет немного тяжелее и хуже по ходу, но по ощущениям все было на лыжне довольно неплохо. Да еще посмотрю на отставание, потому что иногда ощущения бывают хорошие, а время на лыжне совсем другое. Этот первый старт себе в зачет не записываю.

– Юрай сказал, что у него был с вами первый опыт, когда спортсмен тренировался по его плану на расстоянии. Как самому трудилось без команды?

– Почти год мы с Юраем на расстоянии работали, так же я готовился в прошлом году к чемпионату мира. И в этом сезоне я с командой провел всего два сбора, а затем на фестивале Blink я готовился в Норвегии на расстоянии. К этому этапу в Хохфильцене – также на расстоянии. Конечно, это тяжело, когда нет рядом тренера, который тебе может подсказать что-нибудь. Особенно это чувствуется на стрельбе, когда ты сам трудишься. Но сейчас со мной в Обертиллиахе был мой тренер из области - они там с юниорами были, и он мне немного помогал, это как-то облегчило мою работу в тренировочном процессе. Но не хватало все же опыта Юрая, его советов, непосредственно на тренировках – сказал Дмитрий.