Биатлон - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пидручный: Этот первый старт себе в зачет не записываю
Самокритично, но по делу
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал первую для себя гонку сезона 2023/2024 – спринт в австрийском Хохфильцене. Его слова цитирует biathlon.com.ua:
– Какой для вас стала первая гонка сезона, после болезни и пропуска этапа в Швеции?
– Со стрельбой, к сожалению, не справился, по две левые мишени на каждой стрельбе не закрылись. Трудно сказать, почему - где-то недоработал, все же первый старт, соревновательного опыта все же давно не было, поэтому и допустил эти ошибки. А на трассе чувствовал себя довольно неплохо. Ожидал, что будет немного тяжелее и хуже по ходу, но по ощущениям все было на лыжне довольно неплохо. Да еще посмотрю на отставание, потому что иногда ощущения бывают хорошие, а время на лыжне совсем другое. Этот первый старт себе в зачет не записываю.
– Юрай сказал, что у него был с вами первый опыт, когда спортсмен тренировался по его плану на расстоянии. Как самому трудилось без команды?
– Почти год мы с Юраем на расстоянии работали, так же я готовился в прошлом году к чемпионату мира. И в этом сезоне я с командой провел всего два сбора, а затем на фестивале Blink я готовился в Норвегии на расстоянии. К этому этапу в Хохфильцене – также на расстоянии. Конечно, это тяжело, когда нет рядом тренера, который тебе может подсказать что-нибудь. Особенно это чувствуется на стрельбе, когда ты сам трудишься. Но сейчас со мной в Обертиллиахе был мой тренер из области - они там с юниорами были, и он мне немного помогал, это как-то облегчило мою работу в тренировочном процессе. Но не хватало все же опыта Юрая, его советов, непосредственно на тренировках – сказал Дмитрий.
Популярное сейчас
- Украинский вратарь стал лучшим игроком Шерифа за ноябрь
- Силы обороны Украины были ликвидированы за сутки 900 захватчиков. Генштаб подытожил потери россиян
- Странный пенальти от Монзуль, закодированный Милевский и выдвижение Шевченко. Главные новости за 8 декабря
- Дмитрий Пидручный первым стартует в спринте второго этапа Кубка мира в Хохфильцене
- Красотка дня. Соблазнительная невеста столпа обороны Руха. ФОТО
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО