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Две украинки попали в зачетную зону Кубка IBU в Идре
Результаты второго спринта у женщин
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На этапе Кубка IBU в шведском Идре состоялась вторая спринтерская гонка среди женщин. Участие в старте приняли три биатлонистки сборной Украины.
Любовь Кипяченкова финишировала 24-й, допустив четыре промаха. Юлия Городная, с тремя погрешностями, заняла 31-е место, улучшив свой личный рекорд в карьере. Ксения Приходько, с двумя не точными выстрелами, финишировала 46-й. Во втором спринте состав "сине-желтых" претерпел изменения - Дарья Блашко не вышла на старт. Таким образом, Любовь Кипяченкова и Юлия Городна остались основными участницами гонки, а к заявке украинок присоединилась лишь Ксения Приходько, которая в предыдущей гонке финишировала 78-й.
Каролин Эрдаль показала лучшее время в гонке, финишировав за 23:14.8 минуты. Это уже третья победа норвежки в карьере в спринтах Кубка IBU. Даже при двух промахах, Эрдаль опередила немку Юлианну Фрювирт, которая безупречно закрыла все десять мишеней.
Завтра второй этап турнира в Идре завершится гонками преследования.
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