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Санитра о Пидручном: С первого старта удивляет меня

Биатлон

Очень приятные слова от наставника

Санитра о Пидручном: С первого старта удивляет меня

xsport.ua

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра поделился своими впечатлениями от выступлений Дмитрия Пидручного на старте сезона 2023/2024. Его слова цитирует Суспільне Спорт:

"Пидручный с первого старта удивляет меня. Первое, как он двигается по трассе, это топ-уровень. Последние два старта показали, что и со стрельбой уже лучше. Есть еще немного запаса, но есть уверенность.

Дальше будем смотреть, потому что его нужно немного беречь. Не хочу загружать его с начала сезона.

У него была длинная пауза и нужно правильно определить количество стартов и подготовку к пику сезона — чемпионату мира" – сказал тренер.

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Дмитрий Пидручный Юрай Санитра
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