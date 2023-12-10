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Пидручный о результате эстафеты: Возможно, прыгнули выше, чем могли
И это нужно брать как пример
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал
"Достаточно неплохо Артем Тищенко передал эстафету. Если бы было ближе к шведу Себастьяну Самуэльсону, было бы вообще супер, чтобы мог за ним с первого круга держаться. Потом его постоянно догонял – видел перед собой, но догнать тяжело.
Будь сначала в контакте со шведом, было бы лучше. Но, в принципе, там тоже были хорошие соперники, с которыми можно было работать. Артем хорошо пробежал, не было большого отставания, так что вообще замечательно.
Доволен ли стрельбой? Почти. С последним выстрелом то ли поспешил, то ли где-то немного не доработал.
Я в достаточно хорошей форме. Надеюсь, она будет сохраняться. И даже наращиваться. Сейчас я могу сражаться с достаточно сильными соперниками. За лидеров, конечно, не говорю, до них пока не совсем дотягиваю. Но форма достаточно хороша, чтобы бороться за высокие результаты.
Рад был очень, поздравили друг друга с ребятами. Рады были, при такой конкуренции на пятое место очень хороший результат. При том, что можно откровенно говорить, ребята сейчас не самые лучшие, судя по последним стартам. И пятое место – очень солидный результат.
Возможно, даже прыгнули выше, чем могли. Ребята терпели, видно было, что тяжело, но выкладывались на максимум. И рад, что все сработали очень классно на стрельбе" – сказал он.
Напомним, что ранее Юрай Санитра
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