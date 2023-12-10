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Кубок мира 2023/2024. Украина не будет менять состав на этап в Ленцерхайде
Надо набирать форму
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мужская сборная Украины по биатлону не будет менять персональный состав спортсменов на третий этап Кубка мира 2023/2024 в швейцарском Ленцерхайде. Об этом сообщил главный тренер команды Юрай Санитра в комментарии Суспільному:
"Нет шансов произвести замены, потому что по организации это невозможно. В Скандинавии на Кубках IBU меня радует Виталий Мандзин, показавший в этих стартах в Идре очень хорошие результаты. Поэтому желаю ему, чтобы выдержал, потому что он молодой спортсмен. Следует также думать о его будущем, не загружать уже с начала этого сезона.
То есть состав, который есть в Хохфильцене, поедет и на Ланцерхайд. И Кубок IBU в Шушене тоже будут закрывать те же, что были в Идре" – сказал специалист.
Напомним, что ранее Дмитрий Пидручный
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