Сборная Норвегии объявила состав на третий этап Кубка мира по биатлону

Стал известен состав сборной Норвегии на третий этап Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Он пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария) с 14 по 17 декабря. В его рамках состоятся спринты, гонки преследования и масс-старты.

Мужчины

Йоханнес Бё;

Тарьей Бё (лидер общего зачёта Кубка мира);

Ветле Шоста Кристиансен;

Йоханнес Дале;

Стурла Холм Легрейд;

Эндре Стрёмсхейм;

Вебьëрн Сëрум.

Женщины

Юни Арнеклейв;

Каролин Эрдаль;

Каролин Оффигстад Кноттен;

Марит Исхоль Скоган;

Ингрид Ландмарк Тандреволд;

Эмили Охейм Калькенберг.

Отметим, что на прошедшем, втором этапе Кубка мира представители Норвегии выиграли три из четырёх личных гонок и обе эстафетные (мужскую и женскую).