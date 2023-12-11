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Сборная Норвегии объявила состав на третий этап Кубка мира по биатлону

Биатлон

Первым побежит Йоханнес Бё

Сборная Норвегии объявила состав на третий этап Кубка мира по биатлону

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Стал известен состав сборной Норвегии на третий этап Кубка мира – 2023/2024 по биатлону. Он пройдёт в Ленцерхайде (Швейцария) с 14 по 17 декабря. В его рамках состоятся спринты, гонки преследования и масс-старты.

Мужчины

Йоханнес Бё;

Тарьей Бё (лидер общего зачёта Кубка мира);

Ветле Шоста Кристиансен;

Йоханнес Дале;

Стурла Холм Легрейд;

Эндре Стрёмсхейм;

Вебьëрн Сëрум.

Женщины

Юни Арнеклейв;

Каролин Эрдаль;

Каролин Оффигстад Кноттен;

Марит Исхоль Скоган;

Ингрид Ландмарк Тандреволд;

Эмили Охейм Калькенберг.

Отметим, что на прошедшем, втором этапе Кубка мира представители Норвегии выиграли три из четырёх личных гонок и обе эстафетные (мужскую и женскую).

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