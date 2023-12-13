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Анна Кривонос не поможет сборной Украины в третьем этапе Кубка мира в Ленцергайде

Биатлон

Биатлонистка заболела

Анна Кривонос не поможет сборной Украины в третьем этапе Кубка мира в Ленцергайде

Фото: hlukhiv.info

Новина українською

Анна Кривонос не поможет сборной Украины в третьем этапе Кубка мира в Ленцергайде, рассказал старший тренер женской команды Николай Зоц.

На последнем этапе 2023 года Кривонос не будет выступать из-за болезни. Украина поэтому будет иметь в личных стартах не более четырех биатлонисток.

В составе основной сборной Украины остаются Юлия Джима, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко
Этап в Ленцерхайде стартует женским 7.5-километровым спринтом. Он начнется 14 декабря в 15:15 по киевскому времени.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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